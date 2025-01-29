Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Петербуржец избил водителя скорой и блокировал дорогими иномарками выезд медицинских авто

В Санкт-Петербурге мужчина-агрессор блокировал скорые и избил их водителя
close
Art Konovalov/Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге мужчина, избивший водителя скорой, регулярно блокирует выезд и прокалывает колеса служебным автомобилям. Об этом сообщает Telegram-канал «78.Новости».

«Перепалка случилась у дома №5 по Лыжному переулку. Два водителя повздорили, а затем перешли к кулачному бою. Водитель иномарки нанес телесные повреждения 48-летнему мужчине и скрылся», — говорится в сообщении.

Уточняется, что у водителя скорой врачи диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и перелом грудины. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении петербуржца за причинение легкого вреда здоровью.

По словам коллеги пострадавшего, злоумышленник не в первый раз конфликтовал с сотрудниками «скорой помощи». Петербуржец регулярно блокирует выезд служебным автомобилям дорогими иномарками. Так, мужчина паркуется на служебной стоянке, которую выделила детская поликлиника, при этом знаки, ограждающие стоянку, злоумышленник забирает. Кроме того, мужчина прокалывает колеса служебным автомобилям.

Ранее петербуржец разгромил автомойку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами