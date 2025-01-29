Петербуржец избил водителя скорой и блокировал дорогими иномарками выезд медицинских авто

В Санкт-Петербурге мужчина-агрессор блокировал скорые и избил их водителя

В Санкт-Петербурге мужчина, избивший водителя скорой, регулярно блокирует выезд и прокалывает колеса служебным автомобилям. Об этом сообщает Telegram-канал «78.Новости».

«Перепалка случилась у дома №5 по Лыжному переулку. Два водителя повздорили, а затем перешли к кулачному бою. Водитель иномарки нанес телесные повреждения 48-летнему мужчине и скрылся», — говорится в сообщении.

Уточняется, что у водителя скорой врачи диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и перелом грудины. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении петербуржца за причинение легкого вреда здоровью.

По словам коллеги пострадавшего, злоумышленник не в первый раз конфликтовал с сотрудниками «скорой помощи». Петербуржец регулярно блокирует выезд служебным автомобилям дорогими иномарками. Так, мужчина паркуется на служебной стоянке, которую выделила детская поликлиника, при этом знаки, ограждающие стоянку, злоумышленник забирает. Кроме того, мужчина прокалывает колеса служебным автомобилям.

Ранее петербуржец разгромил автомойку.