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На видео попало, как дагестанский блогер посадил за руль манекен и отпустил автомобиль

В Дагестане на видео попало, как блогер отпустил авто с манекеном за рулем

В Дагестане блогер Шамиль Керимов посадил манекен из банок за руль и пустил автомобиль двигаться самостоятельно. Об этом сообщает МВД России по региону.

Блогер запечатлел происходящее на видео. На кадрах видно, как мужчина отпускает черный автомобиль, за рулем которого находится манекен из красных банок и с фотографией вместо лица. После того, как машина уезжает, блогер выпивает напиток из банки и продолжает следить за происходящим.

На кадрах видно, что машина едет по проезжей части на небольшой скорости, когда она доезжает до патрульного автомобиля, инспекторы замечают, что за рулем нет человека. Тогда сотрудники ДПС садятся в транспорт и едут за машиной. По словам Шамиля Керимова, его автомобиль заезжает на бордюр.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина, избивший водителя скорой, регулярно блокирует выезд и прокалывает колеса служебным автомобилям.

Уточняется, что у водителя скорой врачи диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и перелом грудины.

Ранее автомобиль «вспыхнул» от взрыва на парковке в Карелии.

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