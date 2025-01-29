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Минпромторг предложил сделать «Москвич 3» доступнее

Минпромторг: «Москвич 3» попал в программу льготного кредитования
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Автомобиль «Москвич 3» попал в программу льготного кредитования Минпромторга РФ в 2025 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Под условия программы подпадают автомобили с ДВС стоимостью до 2 млн рублей, набирающие не менее 2000 баллов за локализацию в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 года №719. На сегодняшний день это все модели LADA, ВИС, УАЗ, «Москвич 3», ГАЗ (полной массой до 3,5 т)», — сообщили в пресс-службе Минпромторга.

При этом в этом году автомобили китайской марки Haval не попали в список Минпромторга. Программа действует для медицинских работников, работников сферы образования, участников СВО и членов их семей, граждан с инвалидностью, а также семей с детьми, приобретающих автомобиль в регионах Дальневосточного федерального округа.

До этого стало известно, что россиянам в 2025 году станет сложнее получить кредит на покупку автомобиля.

Теперь большая часть банков будет требовать от заемщиков официальное подтверждение доходов перед предоставлением кредита.

Ранее стало известно, как распознать недобросовестного автодилера.

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