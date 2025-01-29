Стали известны автомобили, которые попадают под государственные скидки

Минпромторг уточнил список авто, доступных по льготному кредитованию в 2025 году, сообщает ТАСС.

«Сейчас по программе льготного автокредитования можно приобрести все модели Lada, ВИС, УАЗ, «Москвич-3» и ГАЗ (полной массой до 3,5 т). Ранее в список помимо этих моделей входил автомобиль Haval Jolion тульской сборки», - говорится в сообщении агентства.

Также можно приобрести произведенные на территории РФ электромобили и последовательные гибриды - Evolute I-Pro, Evolute I-Jet, Evolute I-Joy, Evolute I-Van, Evolute I-Sky, «Москвич-3е», Амберавто А5, в 2025 году в перечень попали Voyah Dream и Voyah Free.

Приобрести автомобиль, воспользовавшись программой льготного автокредитования, смогут работники образования, медицинских учреждений, участники и члены семей участников СВО, а также граждане с ограниченными возможностями.

Согласно условиям программы, базовая скидка на автомобиль составляет 20% от его стоимости (25% для жителей Дальнего Востока). Программа распространяется на автомобили стоимостью до двух млн рублей, а также на машины российского производства или импортированные с соблюдением всех требований.

До этого стало известно, что россиянам в 2025 году станет сложнее получить кредит на покупку автомобиля.

Теперь большая часть банков будет требовать от заемщиков официальное подтверждение доходов перед предоставлением кредита, несмотря на то, что регулятор не будет требовать от кредиторов обязательного следования этому правилу. Официально подтвердить доходы можно будет в том числе через «Госуслуги».

Ранее стало известно, еак распознать недобросовестного автодилера.