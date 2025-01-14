Россиянам рассказали, как распознать недобросовестного автодилера

При выборе транспортного средства следует изучать комментарии покупателей, которые имели дело с продавцами автомобиля. Об этом изданию «Лента.ру» рассказала вице-президент международного союза адвокатов Ольга Власова.

«Не поленитесь, спросите на местных форумах о впечатлениях при сделках и покупках. Особое внимание уделите экс-партнерам данного автодилера: были ли обманы, несоблюдение договоров и так далее. Если да, скорее всего, такая халатность отразится и на вас», — отметила эксперт.

Власова посоветовала привлечь к оценке автомобиля независимого эксперта, а также не покупать машину у продавцов, которые не готовы сразу предоставить документы или иные договоренности.

По словам специалиста, насторожить покупателя должна чрезмерная самореклама автодилера, а также отсутствие официального сайта или филиалов, которые показывают стабильность продавца.

До этого россиянам назвали четыре неисправности, с которыми нельзя покупать автомобиль.

Ранее рассказали, что делать с автомобилем в 2025 году.