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Россиянам рассказали, как распознать недобросовестного автодилера

Адвокат Власова: отсутствие сайта — признак недобросовестного автодилера
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Кирилл Брага/РИА Новости

При выборе транспортного средства следует изучать комментарии покупателей, которые имели дело с продавцами автомобиля. Об этом изданию «Лента.ру» рассказала вице-президент международного союза адвокатов Ольга Власова.

«Не поленитесь, спросите на местных форумах о впечатлениях при сделках и покупках. Особое внимание уделите экс-партнерам данного автодилера: были ли обманы, несоблюдение договоров и так далее. Если да, скорее всего, такая халатность отразится и на вас», — отметила эксперт.

Власова посоветовала привлечь к оценке автомобиля независимого эксперта, а также не покупать машину у продавцов, которые не готовы сразу предоставить документы или иные договоренности.

По словам специалиста, насторожить покупателя должна чрезмерная самореклама автодилера, а также отсутствие официального сайта или филиалов, которые показывают стабильность продавца.

До этого россиянам назвали четыре неисправности, с которыми нельзя покупать автомобиль.

Ранее рассказали, что делать с автомобилем в 2025 году.

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