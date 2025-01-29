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Белоруссия сравняет ставки утильсбора на авто с российскими

Власти Белоруссии решили сделать такие же ставки утильсбора, как в России
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Shutterstock/FOTODOM

Правительство Белоруссии пересчитало ставки утилизационного сбора и сравняло их с российскими. Об этом говорится в постановлении, которое подписал премьер-министр страны Роман Головченко.

В пресс-службе правительства пояснили, что документом предусмотрено «выравнивание» ставок утильсбора со ставками, действующими в Российской Федерации с 1 января 2025 года. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Новые правила будут распространяться на автомобили, производимые в Белоруссии и ввозимые на ее территорию.

До этого стало известно, что в России с 1 января 2025 года ставки утильсбора для легковых, легких коммерческих автомобилей и грузовиков, а также для автобусов, прицепов и полуприцепов проиндексированы на 10-20%.

В последний раз утильсбор повышали 1 октября 2024 года. Тогда ставки увеличились на 70-85%. В 2026 году средний размер ставок на импортируемые легковушки составит 716 тыс. рублей с одного автомобиля, в 2027-м — 798 тыс. рублей.

Ранее россиянам рассказали, как увеличение утильсбора повлияет на продажи электрокаров и гибридов.

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