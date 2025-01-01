Ставки утильсбора для автомобилей проиндексированы в среднем на 10-20%

В России ставки утильсбора на легковые авто с 1 января повысили на 10-20%

В России с 1 января ставки утильсбора для легковых, легких коммерческих автомобилей и грузовиков, а также для автобусов, прицепов и полуприцепов проиндексированы на 10-20%, сообщает ТАСС.

«С 1 января утильсбор на новые легковые автомобили объемом двигателя от 1 л до 2 л составляет 667,4 тыс. рублей, а от 2 л до 3 л - 1,875 млн рублей. Утильсбор на новые электромобили и гибридные автомобили составляет теперь 667,4 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

В последний раз утильсбор повышали 1 октября 2024 года. Тогда ставки увеличились на 70-85%. В 2026 году средний размер ставок на импортируемые легковушки составит 716 тыс. рублей с одного автомобиля, в 2027-м — 798 тыс. рублей.

Утилизационный сбор взимается за каждый автомобиль, самоходную машину или шасси, ввозимые в РФ или произведенные на ее территории. Его ввели в 2012 году, когда Россия вступила во Всемирную торговую организацию.

До этого Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) направила в правительство предложение отложить индексацию утилизационного сбора на машины на пять лет.

Увеличение утильсбора сопряжено с рядом серьезных рисков для отрасли, отмечает организация. В Ассоциации напомнили, что за последние 2,5 года «легковушки» в России подорожали в два раза. Ожидается, что столько же машины прибавят в цене к 2030 году. С учетом роста утильсбора покупку авто смогут позволить себе до 5-7% россиян, а продажи новых машин составят не более 600 тыс. шт., что «сделает неактуальным развитие новых производств запасных частей и автомобилей», подчеркивает РОАД.

Ранее сообщалось, что Минпромторг защитит «АвтоВАЗ» от иностранных конкурентов.