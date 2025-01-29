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Звезду американского сериала оштрафовали за вождение в нетрезвом виде

Звезду сериала «Тайны Смолвиля» Тома Уэллинга зедержали за пьяную езду
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Siskiyou County Sheriff's Office

Американского актера Тома Уэллинга задержали за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщает TMZ.

«Согласно полицейским записям, полученным TMZ, 47-летний мужчина был арестован на парковке Arby's в Ирике, штат Калифорния, сразу после полуночи в воскресенье», — говорится в сообщении.

Сообщается, что уровень алкоголя в его крови составлял 0,08% или выше. Представители актера пока не прокомментировали ситуацию.

Уточняется, что фанаты знают Тома Уэллинга по телесериалу «Тайны Смолвиля», фильму «Оптом дешевле», а также по ролям в драматических сериалах «Люцифер», «День черновика», «Выбор» и «Туман».

До этого сообщалось, что каршеринг с пьяным москвичом разбился всмятку в жестком ДТП с КамАЗом.

В аварии пассажир каршеринга получил травмы, несовместимые с жизнью. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ. По данным правоохранителей, 24-летний водитель каршеринга находился за рулем в нетрезвом состоянии.

Ранее в Челябинске пенсионер неделю готовился, чтобы разбить лобовое стекло.

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