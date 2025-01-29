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На видео попало, как владивостокцы вырвали подъездную дверь при помощи автомобиля

В Приморье на видео попало, как мужчины вырвали дверь подъезда при помощи авто

Во Владивостоке на улице Острякова мужчины открыли дверь в подъезд при помощи автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

«Девушка не смогла открыть дверь и выйти на улицу, тогда молодой человек принял решение открыть ее при помощи троса и автомобиля», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мужчины привязали один конец троса к подъездной двери, а другой – к автомобилю, при этом один из мужчин несколько раз поправлял и перевязывал трос после неудачных попыток открыть входную дверь. После этого машина резко отъехала назад, и дверь открылась. Затем несколько человек подошли к дому.

До этого сообщалось, что во Владивостоке мужчина показывал гениталии школьнице в автобусе.

Уточняется, что девушка начала кричать, на что отреагировал один из пассажиров автобуса, который попросил злоумышленника покинуть транспортное средство, но тот отказался.

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