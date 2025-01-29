Названы самые популярные люксовые автомобили в России

Самым популярным новым люксовым автомобилем в России по итогам 2024 года стал кроссовер Lamborghini Urus. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Отмечается, что в 2024 году на российском рынке был продан 131 экземпляр Lamborghini Urus. Второе место по итогам прошлого года занял Bentley Bentayga (101 ед.), а на третьей строчке расположился Rolls-Royce Cullinan (86 ед.).

По данным агентства «Автостат», в 2024 году в России купили 1,57 млн новых легковушек. Как подчеркивают в агентстве, российский авторынок показал наилучший результат за последние пять лет.

Чаще других марок россияне покупали автомобиль Lada (в общей сложности 436,2 тысячи проданных экземпляров). На второй позиции с результатом в 190,6 купленных машин — китайский Haval. Еще три бренда из КНР преодолели отметку в 100 тысяч купленных экземпляров — это Chery (157 тысяч), Geely (149,1 тысячи) и Changan (106,1 тысячи).

Ранее россиянам рассказали, когда у дилеров появятся автомобили по новым ценам.