На видео попало, как петербуржцы разбились на каршеринге и загорелись

Появилось видео, как в Петербурге каршеринг врезался в дом и загорелся

В Санкт-Петербурге автомобиль каршеринга на большой скорости влетел в фасад дома на Лесном проспекте и загорелся. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

В результате ДТП два человека не выжили, еще двое, включая 19-летнего водителя, получили серьезные травмы.

«Все произошло около половины первого ночи. Пострадавших госпитализировали в шоковую реанимацию Мариинской больницы», — говорится в публикации.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в Самаре у водителя пассажирского автобуса случился сердечный приступ, он протаранил пять легковых автомобилей.

В результате ДТП пострадала женщина, ее госпитализировали.

Очевидцы запечатлели последствия инцидента на камеру. На кадрах видно, что автобус врезался в припаркованный автомобиль Renault. Пассажиры пытаются помочь водителю, который находится без сознания.

Ранее массовая авария произошла на трассе М4 «Дон» в Ростовской области.