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Массовая авария произошла на трассе М4 «Дон» в Ростовской области

Крупное ДТП парализовало движение на трассе М4 «Дон» в Ростовской области
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Telegram-канал «МБУ АР «УПЧС» (112 Аксайского района)»

На трассе М4 «Дон» в Ростовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием девяти автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал МБУ АР «УЧПС».

«На 1043–1045 км платного участка ФАД М-4 «Дон» («Обход Аксая», в южном направлении ) произошло массовое столкновение автомобилей», — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что сначала столкнулись два грузовых автомобиля Sitrak, автомобиль Газель и ВАЗ 2112. Затем в аварию попали автомобили Volvo и КАМАЗ, легковые машины Mazda и Toyota Land Cruiser. Пострадал один человек, он доставлен в ближайшую больницу.

До этого в Самаре у водителя пассажирского автобуса случился приступ, он протаранил пять легковых автомобилей.

В результате ДТП пострадала женщина, ее госпитализировали. Водитель автобуса жив.

Ранее сообщалось, что автомобиль въехал в толпу фанатов на Супербоуле в США.

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