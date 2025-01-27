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Самарец потерял сознание за рулем пассажирского автобуса и протаранил пять легковушек

В Самаре водитель автобуса потерял сознание и протаранил несколько легковушек

В Самаре у водителя пассажирского автобуса случился приступ, он протаранил пять легковых автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Самара».

«Автобус ехал по Димитрова в сторону Стара Загора. Недалеко от дома № 14 на Димитрова у водителя случился приступ», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия инцидента на камеру. На кадрах видно, что автобус врезался в припаркованный автомобиль Renault. Пассажиры пытаются помочь водителю, который находится без сознания. На опубликованной фотографии также видно, что к месту происшествия прибыли автомобили служб спасения.

По словам пассажиров, автобус врезался в пять машин. В результате ДТП пострадала женщина, ее госпитализировали. Уточняется, что водитель автобуса жив.

До этого сообщалось, что пассажир избил кондуктора троллейбуса.

На видео, снятом очевидцами, видно, как мужчина ругается с кондуктором, после чего он несколько раз ударяет контролера. Пассажиры делают конфликтующим замечания, но мужчины продолжают ругаться, в результате ссоры кондуктор ударяет пассажира.

Ранее сообщалось, что автомобиль въехал в толпу фанатов на Супербоуле в США.

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