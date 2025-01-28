В МВД РФ опровергли массовое аннулирование регистраций авто

Опубликованная в СМИ информация о том, что Госавтоинспекция массово аннулирует регистрацию автомобилей, ввезенных в РФ по параллельному импорту, из-за неуплаты утилизационного сбора, не соответствует действительности. Об этом сообщили в МВД России.

В министерстве заявили, что, согласно законодательству, аннулирование электронного паспорта машины не является основанием для прекращения ее регистрации.

«Однако изменение такого статуса электронного паспорта транспортного средства может повлечь за собой отказ в проведении каких-либо регистрационных действий с транспортным средством в дальнейшем», — отметили в ведомстве.

Там добавили, что все возникшие вопросы, связанные с взысканием недоплаты по утильсбору, должны разрешаться в рамках таможенного и гражданского законодательства.

24 января сообщалось, что в России владельцев машин, которые были зарегистрированы за границей, обяжут показывать ГИБДД международную страховку.

Ранее в России призвали разрешить использовать электронные документы на авто.