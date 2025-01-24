В России водителей обяжут показывать ГАИ новый документ

В России владельцев машин, которые были зарегистрированы за границей, обяжут показывать ГИБДД международную страховку. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на подготовленный МВД РФ проект постановления правительства.

Так, ведомство предлагает дополнить ПДД правилом, согласно которому владельцы автомобилей, зарегистрированных на территории иностранного государства и временно используемых на территории РФ, обязаны по требованию полиции представить для проверки документ, подтверждающий факт заключения договора страхования в рамках международных систем страхования.

В пояснительной записке говорится, что проверка факта наличия страхования может осуществляться путем запроса сведений о нем в автоматизированной информационной системе.

До этого сообщалось, что общий полис ОСАГО для России и Белоруссии заработает в апреле 2025 года.

Как сообщили СМИ в пресс-службе Центробанка РФ, в России уже сформирована законодательная база, которая нужна для запуска единой системы ОСАГО двух стран.

Согласно закону, полисы ОСАГО, действующие в РФ и Белоруссии, можно будет оформить и в электронном виде. Тарифы для расширения действия полиса будут определены национальными регуляторами. Расширение ОСАГО на Белоруссию будет оформляться дополнительным соглашением к договору страхования, в полисах ОСАГО появится соответствующая отметка об этом.

Ранее на фоне обрушения рынка России автодилеры начали сокращать сотрудников.