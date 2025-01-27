В России призвали разрешить использовать электронные документы на авто

В России нужно позволить водителям предъявлять электронные версии документов на автомобиль, если в наличии нет бумажного оригинала, считает автоэксперт, автоюрист Дмитрий Славнов. Это поможет доказать принадлежность автомобиля, если документы человек оставил дома, объяснил он в беседе с 360.ru.

Так эксперт прокомментировал предложение депутатов Госдумы не эвакуировать автомобиль, если у водителя на руках не оказалось документов. По мнению Славнова, можно разрешить им в таком случае предъявить электронную версию документов. К примеру, из приложения «Госуслуги Авто», куда автовладельцы загружают все данные о транспортном средстве и документы.

«Мне кажется, живем в XXI веке и надо просто на законодательном уровне прописать электронную версию документов, хотя бы с приложения «Госуслуги Авто», — заявил автоюрист.

С настоящими правами электронные версии документов не сравнятся, но как минимум они могут стать доказательством того, что водитель не врет, добавил он. Также Славнов предложил рассмотреть еще одну возможность – дать водителям время привезти забытые документы. Такую меру, по его мнению, можно распространить на случаи, когда водитель живет в 15-20 минутах от места разбирательства.

Ранее юристы раскритиковали введение в России электронных водительских прав.