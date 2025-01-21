«АвтоВАЗ» начал выпуск универсалов Lada Iskra

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» начал сборку универсалов Lada Iskra, сообщает паблик социальной сети «ВКонтакте» Avtograd.

«На конвейере «АвтоВАЗа» собраны первые в 2025 году тестовые автомобили Lada Iskra в кузове «Универсал» в количестве двух штук, белого цвета, пластик салона все еще технологический, да и его не хватает, машины сходят с линии в полусобранном состоянии», — говорится в сообщении паблика.

Lada Iskra будет представлена в кузовах седан, универсал и универсал Cross. Новая модель получит три разновидности силовых агрегатов: базовый двигатель 1,6 литра мощностью 90 лошадиных сил, агрегатированный с пятиступенчатой МКПП, мотор объемом 1,6 литра мощностью 106 лошадиных сил с шестиступенчатой МКПП или автоматической трансмиссией. В версии Cross появятся три подголовника на спинке заднего сиденья, мультируль от Vesta, электростеклоподъемники всех дверей, кондиционер, аудиосистема. Для Lada Iskra будут доступны серый, коричневый, малиновый и белый цвета.

Ранее сообщалось, что серийный выпуск Lada Iskra начнется весной 2025 года.