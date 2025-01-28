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На видео попало, как кроссовер протаранил автомобиль Lada на перекрестке в Москве

В Москве на видео попало, как кроссовер протаранил Lada на перекрестке

В Москве кроссовер врезался в автомобиль Lada на перекрестке. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем аварии, запечатлел столкновение. На кадрах видно, как машина Lada выезжает на перекресток, в этот момент в нее врезается кроссовер. От удара машины разворачивает в разные стороны. Также видно, что в результате аварии у белого кроссовера поврежден передний бампер и капот.

Уточняется, что инцидент произошел на пересечении Варшавского шоссе и Сумского проезда.

До этого сообщалось, что в Москве таксист украл у пассажира чемодан с брендовыми вещами стоимостью 763 тыс. рублей. Москвич обнаружил пропажу, вернулся в аэропорт и написал заявление в полицию.

Уточняется, что после произошедшего злоумышленник сделал еще несколько заказов и поехал домой. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, теперь ему грозит наказание за кражу.

Ранее в Подмосковье водитель протаранил часовню.

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