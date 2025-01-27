В Подмосковье водитель протаранил часовню

В подмосковном городе Орехово-Зуеве водитель врезался в здание часовни. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва».

«В подмосковном Орехово-Зуеве в деревне Демихово водитель не справился с управлением и протаранил часовню», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, что повреждено здание часовни, вокруг лежат кирпичи и обломки, при этом уцелела икона. Также недалеко от часовни лежит ограждение.

До этого сообщалось, что в Челябинске два мужчины разбили окно в автомобиле, который перевозит маломобильных людей.

Уличные камеры запечатлели инцидент. На кадрах видно, как двое мужчин подходят к автомобилю, несколько раз бьют по окну и зеркалу, после чего убегают.

Уточняется, что автомобиль принадлежит мужчине, который сейчас находится на СВО. В настоящее время его сын использует машину для перевозки маломобильных граждан. По его словам, окно автомобиля разбили конкуренты.

Ранее чебоксарцы устроили стрельбу на парковке.