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Россиянам рассказали, зачем «АвтоВАЗ» выпустил новую шестиступенчатую МКП

Автоэксперт Васильев: шестиступенчатая МКП нужна «АвтоВАЗу» для конкуренции
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АВТОВАЗ

Российскому автопроизводителю «АвтоВАЗу» нужна шестиступенчатая механическая коробка передач (МКП) для конкуренции, рассказал агентству «Прайм» автоэксперт Егор Васильев.

«Конечно, такая доработка коробки это не ноу-хау, а просто обязательная необходимость. Ведь в противном случае вазовской продукции с ее атмосферными моторами и архаичными коробками будет очень тяжело бороться (в том числе и по ценам) с теми же китайскими авто, которые практически поголовно имеют и турбомоторы, и роботы или вариаторы в качестве коробки», — полагает Васильев.

27 января 2025 года стало известно, что «АвтоВАЗ» начал выпуск автомобилей Lada Vesta с новой шестиступенчатой МКП.

Шестиступенчатая «механика» производится дружественным поставщиком и обладает высоким запасом прочности. Она рассчитана на передачу крутящего момента до 220 Нм, что с запасом «перекрывает» тяговые характеристики двигателя 1,8 EVO, с которым она агрегатируется.

До этого стало известно, что «АвтоВАЗ» рассказал о новой гоночной версии Lada Iskra Sport. Машина будет принимать участие в гонках.

Кузов автомобиля облегчен и оснащен каркасом безопасности. В подвеске появились специальные амортизаторы и жесткие пружины. Объем двигателя увеличен с 1,6 л до 1,8 л. Его мощность составляет 173 л.с. В коробке передач применен секвентальный механизм переключения передач.

Ранее сообщалось, что на «АвтоВАЗе» начали собирать универсалы Lada Iskra.

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