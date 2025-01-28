Россиянам рассказали, зачем «АвтоВАЗ» выпустил новую шестиступенчатую МКП

Российскому автопроизводителю «АвтоВАЗу» нужна шестиступенчатая механическая коробка передач (МКП) для конкуренции, рассказал агентству «Прайм» автоэксперт Егор Васильев.

«Конечно, такая доработка коробки это не ноу-хау, а просто обязательная необходимость. Ведь в противном случае вазовской продукции с ее атмосферными моторами и архаичными коробками будет очень тяжело бороться (в том числе и по ценам) с теми же китайскими авто, которые практически поголовно имеют и турбомоторы, и роботы или вариаторы в качестве коробки», — полагает Васильев.

27 января 2025 года стало известно, что «АвтоВАЗ» начал выпуск автомобилей Lada Vesta с новой шестиступенчатой МКП.

Шестиступенчатая «механика» производится дружественным поставщиком и обладает высоким запасом прочности. Она рассчитана на передачу крутящего момента до 220 Нм, что с запасом «перекрывает» тяговые характеристики двигателя 1,8 EVO, с которым она агрегатируется.

До этого стало известно, что «АвтоВАЗ» рассказал о новой гоночной версии Lada Iskra Sport. Машина будет принимать участие в гонках.

Кузов автомобиля облегчен и оснащен каркасом безопасности. В подвеске появились специальные амортизаторы и жесткие пружины. Объем двигателя увеличен с 1,6 л до 1,8 л. Его мощность составляет 173 л.с. В коробке передач применен секвентальный механизм переключения передач.

Ранее сообщалось, что на «АвтоВАЗе» начали собирать универсалы Lada Iskra.