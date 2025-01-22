«АвтоВАЗ» представит гоночную Lada Iskra

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» представит гоночную версию Lada Iskra. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«Спортивная Lada Iskra — новый проект заводской команды Lada Sport Rosneft, автомобиль, специально подготовленный для участия в ледовых гонках», - говорится в сообщении завода.

Отмечается, что кузов автомобиля облегчен и оснащен каркасом безопасности. В подвеске появились специальные амортизаторы и жесткие пружины. Объём двигателя увеличен с 1,6 л до 1,8 л за счёт установки иного коленвала, увеличивающего ход поршня. Мощность мотора возросла до 173 л.с. В коробке передач применен секвентальный механизм переключения передач.

Также у машины появились задние тормоза от Lada Vesta и многофункциональная панель управления электроникой. Дебют модели состоится 25 января в рамках 27-й Гонки Чемпионов.

Гражданская Lada Iskra будет представлена в кузовах седан, универсал и универсал Cross. Новая модель получит три разновидности силовых агрегатов: базовый двигатель 1,6 литра мощностью 90 лошадиных сил, агрегатированный с пятиступенчатой МКПП, мотор объемом 1,6 литра мощностью 106 лошадиных сил с шестиступенчатой МКПП или автоматической трансмиссией. В версии Cross появятся три подголовника на спинке заднего сиденья, мультируль от Vesta, электростеклоподъемники всех дверей, кондиционер, аудиосистема. Для Lada Iskra будут доступны серый, коричневый, малиновый и белый цвета.

Начало производства и продаж новой модели «АвтоВАЗа» Lada Iskra запланировано на весну 2025 года.

Ранее сообщалось, что на «АвтоВАЗе» начали собирать универсалы Lada Iskra.