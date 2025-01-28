На видео попали последние секунды перед столкновением Lada с большегрузом в Татарстане

В Татарстане на видео попало лобовое столкновение Lada и грузовика

В Татарстане 28 января автомобиль Lada столкнулся с грузовиком. Об этом сообщает Госавтоинспекция Татарстана в своем Telegram-канале.

«Сегодня в Лаишевском районе водитель автомобиля Lada, по предварительным данным, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор грузового автомобиля запечатлел момент столкновения. На кадрах видно, как легковой автомобиль выезжает на встречную полосу движения и врезается в грузовик.

Сообщается, что в результате ДТП водитель машины Lada получил травмы, несовместимые с жизнью. Два пассажира легкового автомобиля, в том числе трехлетний ребенок, госпитализированы. Сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Уточняется, что Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан призывает неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

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