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Москвича задержали, пока он пытался остановить угонщика своего автомобиля

Mash: москвича скрутили, пока тот пытался остановить угонщика собственной машины
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Telegram-канал Mash

В Москве полиция задержала мужчину, когда тот пытался остановить угонщика своей машины. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«На улице Алабяна хозяин белой иномарки затормозил перед неадекватом, который выперся на проезжую часть и шугал машины. Водитель вышел, увел буяна и вызвал 112. Ну а гастролер решил не ждать, пока его скрутят, сел в машину и попытался скрыться», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мужчина ходит по проезжей части и мешает движению транспорта. После этого к нему подъезжает белая иномарка, водитель которой выходит на дорогу к пешеходу. Между мужчинами завязывается драка. После чего злоумышленник садится в автомобиль своего оппонента и уезжает.

Уточняется, что перед угоном владелец автомобиля вызвал полицию. Машину нашли во дворе дома номер 17. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ищут злоумышленника.

Ранее москвичка перепутала педали и протаранила несколько автомобилей.

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