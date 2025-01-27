На видео попало, как коммунальщики уронили березу на автомобиль

В Челябинске попало на видео, как коммунальщики уронили березу на машину

В Челябинске 27 января коммунальщики уронили березу на припаркованные автомобили. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Челябинска».

«В ЖК на Дмитрия Неаполитанова рабочие пытались убрать дерево, чтобы оно не упало на машины, но оно упало на машины. К счастью, из прохожих никто не пострадал», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мужчина начинает пилить березу, от громких звуков инструмента у некоторых машин включается сигнализация. После этого дерево падает на припаркованные автомобили, у которых также срабатывает сигнализация. При этом за несколько секунд до инцидента возле машин проходит мужчина.

До этого сообщалось, что в Уфе женщина выпала выпала из машины во время движения.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как из движущегося по дороге автомобиля выпадает женщина. Машина останавливается, водитель выходит и бежит к пострадавшей. Мужчина берет ее на руки и уносит в автомобиль. В этот момент к месту происшествия подъезжают несколько машин.

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