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Названы шесть минусов Toyota Camry российской сборки

Автоэксперт Хлебушкин назвал шесть минусов собранной в России Toyota Camry
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rebinworkshop/Shutterstock/FOTODOM

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Илья Хлебушкин рассказал об автомобиле Toyota Camry XV70, который выпускался в России с апреля 2018 года по 2022 год. Одна из главных проблем - прочность лакокрасочного покрытия кузова.

«Толщина и прочность краски японцев, похоже, волнуют мало — и это главная слабость Camry. Сколы до грунта, царапины и помутнения от моек приводят к потере внешнего лоска уже через 3-4 года. Внешние кузовные панели тонкие. Оставить на них вмятину – пара пустяков. А капот может вибрировать на холостых оборотах», — сказал Хлебушкин.

Кроме того, у фар света со временем потеют и гаснут ходовые огни, а в фонарях перегорают светодиоды.

Ткань на сиденьях легко пачкается, на обивке из синтетической кожи через три-четыре года появляются заломы. Натуральная кожа быстро начинает растягиваться.

Запасом прочности не отличаются замок багажника и ограничители открывания дверей – уже через три-четыре года они плохо фиксируют двери.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с наддувными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

Лучше выбрать версию с атмосферным мотором G4NA 2.0 (150 л.  с.) с механической или автоматической коробкой передач. Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тыс. километров.

Ранее были названы три минуса китайского седана Changan Eado Plus.

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