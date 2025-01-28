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В России на треть вырос спрос на оборудование для автосервисов

Спрос на оборудование для автосервисов в России вырос на 30%
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Наталья Горшкова/РИА Новости

В России спрос на оборудование для автосервисов и расходники вырос на треть за год. Об этом свидетельствуют результаты исследования онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» (есть у «Газеты.Ru»).

«В ноябре-декабре 2024 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года продажи автосервисного оборудования и расходников среди юридических лиц выросли на 30%, а средний чек увеличился на 7%», — говорится в исследовании.

Чаще всего в 2024 году сервисы приобретали автомобильные предохранители (+61% к показателю 2023 года), аккумуляторы (+39%), автоинструменты (+30%), гидравлические инструменты (+29%) и оборудование для ремонта кузовов (+28%).

Отмечается, что спрос на товары вырос из-за того, что автомобилисты стали искать альтернативы в обслуживании своих машин после ухода с рынка профильных сервисных автоцентров. Поэтому отечественные автосервисы адаптируются к сложившейся ситуации и активно пополняют запасы оборудования и инструментов.

Ранее были названы три группы автозапчастей, которые сильнее всего подорожали в России.

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