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Названы три самых популярных семейных авто в России

«Авилон» назвал три самых популярных семейных авто среди россиян
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Haval

По итогам 2024 года в России среди семейных пар с детьми увеличился спрос на новые модели китайских автомобилей. Об этом говорится в исследовании аналитического центра АГ «Авилон», которое есть в распоряжении «Газеты.Ru». Наиболее популярной моделью оказался Haval Jolion.

«Haval Jolion – лидер продаж среди китайских моделей. Кроссовер C-класса привлекает покупателей своей практичностью, современным дизайном и надежностью. До 75% всех продаж модели пришлось на семейные пары с детьми», — заявили в «Авилоне».

На второй строчке разместился кроссовер Geely Monjaro, на который приходится 71% продаж семейным парам. Тройку лучших замыкает Chery Tiggo 7 с показателем в 68% продаж. По словам аналитиков, модель привлекает покупателей комфортным салоном, вместительностью и доступной ценой.

Также в «Авилоне» рассказали о самых популярных семейных авто, которые были завезены по по программе параллельного импорта. Среди них оказались
Lixiang 7 и 9, BMW X5 и X7, а также Mercedes-Benz GLE и Mercedes-Benz GLS.

До этого технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов рассказал, на что обратить внимание при покупке китайского автомобиля в 2025 году.

По его словам, при выборе нового авто стоит выбирать машину из более «народных» марок, по которым больше отзывов обычных автовладельцев и технической информации.

Ранее в России на треть выросло производство автомобилей.

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