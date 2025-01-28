В России на треть выросло производство автомобилей

НАПИ: производство автомобилей в России за год выросло на 30%

В России в 2024 году производство всех типов автомобилей в России выросло на 32,5% по сравнению с 2023 годом и составило 976,5 тыс. единиц, сообщает Национальное агентство промышленной информации (НАПИ).

Тем не менее, по сравнению с 2019 годом выпуск автотехники в 2024 году сократился на 43,2% из-за резкого снижения производства легковых машин.

Отмечается, что выпуск всех типов коммерческой техники в 2024 году увеличился по сравнению с 2019 годом, особенно в сегменте легких коммерческих автомобилей (+19,5%) и автобусов (+14,4%).

По данным агентства «Автостат», в 2024 году в России купили 1,57 млн новых легковушек. Как подчеркивают в агентстве, российский авторынок показал наилучший результат за последние пять лет.

Чаще других марок россияне покупали автомобиль Lada (в общей сложности 436,2 тысячи проданных экземпляров). На второй позиции с результатом в 190,6 купленных машин — китайский Haval. Еще три бренда из КНР преодолели отметку в 100 тысяч купленных экземпляров — это Chery (157 тысяч), Geely (149,1 тысячи) и Changan (106,1 тысячи).

Ранее россиянам рассказали, когда у дилеров появятся автомобили по новым ценам.