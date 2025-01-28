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Россиянам дали три совета по выбору китайского автомобиля

Автоэксперт Родионов дал три совета по выбору китайского авто в 2025 году
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов в интервью «Известиям» рассказал, на что обратить внимание при покупке китайского автомобиля в 2025 году.

«При выборе нового авто стоит выбирать машину из более «народных» марок, по которым больше отзывов обычных автовладельцев, больше технической информации, а также есть в наличии основные запчасти», — сказал Родионов.

По его словам, надо осторожно относиться к покупке редкой машины по параллельному импорту, так как непонятно, как владелец будет обслуживать этот автомобиль.

Также если планируется покупать автомобиль на несколько лет, то заранее необходимо узнать и стоимость самых ходовых запчастей для ремонта авто. Специалист отметил, что через три года активной эксплуатации может понадобиться замена различных элементов двигателя внутреннего сгорания, например ремня газораспределительного механизма и приводных ремней.

До этого Родионов заявил, что если у автовладельца есть острая необходимость в замене машины, не стоит ждать снижения цен или какого-то сезона.

«Сегодня замена автомобиля с пробегом на другой автомобиль с пробегом или новый уже не выглядит такой простой и целесообразной схемой», — отметил эксперт.

По словам специалиста, при замене одной подержанной машины на другую у автовладельца будут существенные затраты. К тому же сразу после приобретения автомобиля нужно провести ТО, заменить «расходники» и технические жидкости.

Ранее россиянам рассказали, какие узлы автомобиля требуют прогрева зимой.

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