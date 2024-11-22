Бразильский дантист собрал копию суперкара Ferrari F40 из отходов

Бразилец Хосе Сикейра собрал копию Ferrari F40 в 2017 году из запчастей, которые нашел на местных свалках. Об этом сообщает motor.ru.

Мужчина решился на создание реплики, поскольку мечтал о суперкаре. При этом спустя год после постройки бразилец выставил машину на продажу из-за отсутствия денег. Стоматологический кабинет Хосе обокрали неизвестные, поэтому дантист остался без работы.

Объявление о продаже копии F40 увидели сотрудники Ferrari и компания подала на мужчину в суд. Он подал встречный иск за перенесенный стресс, но суд его отклонил. Сейчас счета Хосе Сикейры арестованы.

До этого стало известно, что латвийский автопроизводитель Dartz, который известен своими экзотическими машинами, выпустит новый внедорожник на базе Lamborghini Urus — он получил длинное название Dartz Prombron Iron Diamond CLV.

Компания называет новинку «вершиной роскоши, мощности и инноваций и триумфом автомобильного величия в мире, где стремление к автомобильному совершенству не знает границ». Она станет современным преемником легендарного внедорожника Lamborghini LM002.

Ожидается, что автомобиль получит кузов из карбона, а двигатель — от Lamborghini Urus, который оснащают 4,0-литровым бензиновым турбомотором V8 (666 л.с.).

Ранее сообщалось, что советскую «Волгу» для сопровождения самолетов выставили на продажу за 4 млн рублей.