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Сотрудница «ГАЗа» отсудила миллион за оторванную руку на заводе

Mash: сотрудница завода «ГАЗ» лишилась руки и отсудила миллион у предприятия
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Руслан Кривобок/РИА Новости

Сотрудница завода «ГАЗ» лишилась руки на производстве и через 16 лет отсудила у работодателя миллион рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

«У Светланы общий стаж — 24 года. В 2008 году руку затянуло в станок и её пришлось ампутировать, но женщина продолжила трудиться. О моральной компенсации в 2 млн рублей она заявила только недавно, суд удовлетворил половину суммы», - говорится в сообщении канала.

До этого стало известно, что жительница Нижнего Новгорода отсудила у Следственного комитета стоимость изъятого автомобиля Subaru.

Автомобиль был изъят у местной жительницы в 2010 году в рамках расследования против недобросовестных таможенников, которые покровительствовали незаконному ввозу машин. Воспользовавшись их услугами, женщина сэкономила при ввозе Subaru Tribeca около 300 тыс. рублей.

Спустя 11 лет Кассационный суд снял арест с автомобилей, но получить машину обратно ее хозяйка смогла только в 2023 году, поскольку решение суда опротестовывала транспортная прокуратура. Машину женщине вернули в неудовлетворительном состоянии: ее стоимость оценили в 887 тыс. рублей, а затраты на ремонт — в 4 млн рублей. Автовладелица подала в суд на Следственный комитет, в ее пользу взыскали нынешнюю стоимость машины (около 900 тыс. рублей).

Ранее россиянин отсудил деньги у троллейбусного парка из-за зажатой дверями головы.

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