Нижегородка отсудила у СК стоимость машины, которая 13 лет простояла на складе вещдоков

В Нижнем Новгороде хозяйка отсудила у Следкома цену Subaru, изъятой в 2010 году

Жительница Нижнего Новгорода отсудила у Следственного комитета стоимость автомобиля Subaru, который был изъят в рамках уголовного дела и простоял 13 лет на складе вещественных доказательств. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Автомобиль был изъят у местной жительницы в 2010 году в рамках расследования против недобросовестных таможенников, которые покровительствовали незаконному ввозу машин. Воспользовавшись их услугами, женщина сэкономила при ввозе Subaru Tribeca около 300 тыс. рублей.

Спустя 11 лет Кассационный суд снял арест с автомобилей, но получить машину обратно ее хозяйка смогла только в 2023 году, поскольку решение суда опротестовывала транспортная прокуратура. Машину женщине вернули в неудовлетворительном состоянии: ее стоимость оценили в 887 тыс. рублей, а затраты на ремонт — в 4 млн рублей. Автовладелица подала в суд на Следственный комитет, в ее пользу взыскали нынешнюю стоимость машины (около 900 тыс. рублей).

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