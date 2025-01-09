Россиянин отсудил деньги у троллейбусного парка из-за зажатой дверями головы

Житель Чебоксар отсудил у местного троллейбусного управления 50 тыс. рублей после того, как его голову зажало дверями троллейбуса. Согласно решению Ленинского районного суда, эта сумма взыскана в качестве компенсации морального вреда.

«При выходе на остановке О. Кошевого водитель дверьми зажал его голову и приступил к действиям — к движению троллейбуса. Он ощутил нестерпимую боль в височной части головы, от сильной степени сжатия, двух створок, задней двери троллейбуса. Сжатие продолжалось долго», — описываются в решении суда обстоятельства происшествия.

Водитель троллейбуса уехал с места происшествия, не поинтересовавшись состоянием пассажира, отмечается в документе. Также в своем иске мужчина указал, что ездит на троллейбусе 40 лет и ранее с ним такого не случалось. Пострадавший пассажир обратился в больницу и полицию, прошел курс лечения у травматолога и невролога. Свои моральные страдания он оценил в 200 тыс. рублей, но суд снизил размер компенсации до 50 тыс. рублей.

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