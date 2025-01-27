Челябинцы расколотили окно в автомобиле, перевозившем лежачих больных, и попали на видео

В Челябинске на видео попало, как люди разбили окно в авто для лежачих больных

В Челябинске ночью 26 января два мужчины разбили окно в автомобиле, который перевозит маломобильных людей. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

«Владелец автомобиля уверен, что сделали это конкуренты. Теперь он ищет недоброжелателей», — говорится в сообщении.

Уличные камеры запечатлели инцидент. На кадрах видно, как двое мужчин подходят к автомобилю и несколько раз бьют по окну и зеркалу, после чего убегают.

Уточняется, что автомобиль принадлежит мужчине, который сейчас находится на СВО. В настоящее время его сын использует машину для перевозки маломобильных граждан. По его словам, полицию вызывать не стали, поскольку торопились на утренний вызов. При этом челябинец уверен, что окно автомобиля разбили его конкуренты, потому что два года назад произошел аналогичный случай.

Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов Челябинска начали проверку.

Ранее чебоксарцы устроили стрельбу на парковке.