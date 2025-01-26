Чебоксарцы устроили стрельбу на парковке и попали на видео

В Чебоксарах на видео попало, как мужчины устроили стрельбу на парковке

В Чебоксарах на парковке около торгового центра местные жители устроили стрельбу. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Чувашии».

«Несколько мужчин повздорили в ночь с 25 на 26 января. В результате один из них выстрелил в противников. На месте происшествия также были женщины», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, как мужчины ругаются на парковке, некоторые — дерутся. В ходе конфликта один из чебоксарцев начинает стрелять. После выстрела люди кричат.

Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

До этого сообщалось, что в Самаре пассажир избил кондуктора троллейбуса.

Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, как мужчина ругается с кондуктором, после чего он несколько раз ударяет контролера. Пассажиры делают конфликтующим замечания, но мужчины продолжают ругаться, в результате ссоры кондуктор ударяет пассажира.

Ранее сообщалось, что в Башкирии опрокинулся пассажирский автобус.