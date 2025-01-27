Москвичу стало плохо за рулем, и он протаранил несколько автомобилей

В Москве мужчине стало плохо за рулем и он протаранил четыре автомобиля

В Москве водителю стало плохо и он врезался в четыре автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Что там Москва».

«Водитель протаранил сразу четыре припаркованных автомобиля. По словам очевидцев, мужчине стало плохо за рулем», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия инцидента на камеру. На кадрах видно, что повреждены несколько легковых автомобилей, запчасти от машин лежат на тротуаре и проезжей части. У некоторых автомобилей поврежден капот, бампер, у одной машины нет колеса. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.

До этого сообщалось, что автобус с людьми перевернулся в Боливии.

Уточняется, что автобус направлялся из столицы Боливии Ла-Пас в приграничный город Вильясон. В районе Сердас в департаменте Потоси транспорт перевернулся и вылетел за пределы дороги. 19 человек, в том числе два ребенка, получили травмы, несовместимые с жизнью, еще девять — ранены.

Ранее челябинцы расколотили окно в автомобиле, перевозившем лежачих больных.