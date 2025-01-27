Китайские автопроизводители объявили в РФ скидки до 825 тысяч рублей

В России шесть китайских брендов снизили цены на свои автомобили

В России на прошедшей неделе цены на свои автомобили снизили шесть автомобильных брендов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил автоэксперт Олег Мосеев.

Так, в частности, Haval снизил цены на все комплектации 2024 года автомобилей Dargo, Dargo X, H3, M6 на 100 тыс. рублей. Такую же скидку дают на Chery Tiggo 4, кроме комплектации Ultra.

На все комплектации Omoda C5 New установлена скидка в размере 200 тыс. рублей. На кроссовер Jaecoo Ultimate 150 дилеры дают скидку в размере 120 тыс. рублей.

SWM снизил цену на G01F. Автомобиль в комплектации Smart 1 2023 года подешевел на 764 тыс. рублей.

Kaiyi установил скидку на все комплектации X7 Kunlun 2024 года от 488 до 825 тыс. рублей.

По данным агентства «Автостат», в 2024 году в России купили 1,57 млн новых легковушек. Как подчеркивают в агентстве, российский авторынок показал наилучший результат за последние пять лет.

Чаще остальных марок россияне покупали автомобиль Lada (в общей сложности 436,2 тысячи проданных экземпляров). На второй позиции с результатом в 190,6 купленных машин — китайский Haval. Еще три бренда из КНР преодолели отметку в 100 тысяч купленных экземпляров — это Chery (157 тысяч), Geely (149,1 тысячи) и Changan (106,1 тысячи).

Ранее россиянам рассказали, когда у дилеров появятся автомобили по новым ценам.