На видео попало, как полиция скрутила водителя автобуса в Одессе

В Одессе полицейские задержали водителя автобуса. Видео инцидента появилось в местных пабликах.

Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, как полицейские скрутили водителя автобуса. При этом пассажиры выходят из транспорта, кричат на сотрудников правоохранительных органов и пытаются остановить их. Далее на кадрах видно, как пассажиры ругаются и просят продолжить движение автобуса. По словам очевидцев, в транспорте находятся женщины и дети.

До этого сообщалось, что в Чебоксарах ночью 26 января на парковке около торгового центра местные жители устроили стрельбу.

Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, как мужчины ругаются на парковке, некоторые — дерутся. В ходе конфликта один из чебоксарцев начинает стрелять. После выстрела люди кричат. Сообщается, что на месте происшествия также находились женщины.

Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее челябинцы расколотили окно в автомобиле, перевозившем лежачих больных.