Россиянам назвали три оперативных действия при утере водительского удостоверения

При утере водительских прав следует подать заявление на восстановление через Госавтоинспекцию, МФЦ или приложение «Госуслуги». Об этом сообщает Госавтоинспекция России в своем Telegram-канале.

«Подать заявление на восстановление водительского удостоверения через Госавтоинспекцию, МФЦ или приложение «Госуслуги» и оплатить госпошлину. Если вы хотите обновить сроки действия водительского удостоверения и продлить его еще на 10 лет, то подготовьте медицинскую справку по форме № 003-В/у», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в случае, если удостоверение украли, водителю следует сначала написать заявление в полицию, после чего подавать заявление на восстановление. Получить новый документ можно в удобном для автомобилиста отделении Госавтоинспекции.

В ведомстве также уточнили, что обычно весь процесс занимает не больше 15 дней.

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