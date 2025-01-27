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Россиянам назвали три оперативных действия при утере водительского удостоверения

ГИБДД назвала три действия при утере водительского удостоверения
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Максим Блинов/РИА Новости

При утере водительских прав следует подать заявление на восстановление через Госавтоинспекцию, МФЦ или приложение «Госуслуги». Об этом сообщает Госавтоинспекция России в своем Telegram-канале.

«Подать заявление на восстановление водительского удостоверения через Госавтоинспекцию, МФЦ или приложение «Госуслуги» и оплатить госпошлину. Если вы хотите обновить сроки действия водительского удостоверения и продлить его еще на 10 лет, то подготовьте медицинскую справку по форме № 003-В/у», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в случае, если удостоверение украли, водителю следует сначала написать заявление в полицию, после чего подавать заявление на восстановление. Получить новый документ можно в удобном для автомобилиста отделении Госавтоинспекции.

В ведомстве также уточнили, что обычно весь процесс занимает не больше 15 дней.

До этого сообщалось, что иностранным фурам начнут блокировать выезд из РФ за неуплату штрафов.

Ранее рассказали, какие узлы автомобиля требуют прогрева зимой.

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