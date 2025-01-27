Иностранным фурам начнут блокировать выезд из РФ за неуплату штрафов

Минтранс начнет блокировать выезд из России фурам из ЕАЭС за неуплату штрафов

Министерство транспорта России приняло нормативно-правовые акты, которые позволят блокировать выезд из страны иностранным фурам, если перевозчики вовремя не оплатили штрафы. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на заявление ведомства.

С 1 марта в России начнет действовать система каботажных перевозок, которая позволит фурам из стран ЕАЭС осуществлять доставку грузов внутри страны. В рамках инициативы перевозчикам будет разрешено совершать не более трех последовательных рейсов в течение семи дней с момента первой выгрузки в РФ. Все поездки будут подтверждаться накладной.

Как отметили в Минтрансе, если иностранные транспортно-логистические компании (ТЛК) будут нарушать установленные правила, то они не смогут работать в России в течение года. Также Ространснадзор наделят полномочиями задерживать фуры перевозчиков, которые не оплатили штрафы.

«Кроме того, приняты нормативно-правовые акты, устанавливающие полномочия ФТС не допускать выезд с территории РФ иностранных перевозчиков при наличии неуплаченных штрафов», — говорится в сообщении министерства.

18 января эстонская компания Operail AS возобновила перевозку грузов в Россию после завершения процесса приватизации, который снял действовавшие ранее ограничения со стороны властей Эстонии. По словам члена правления предприятия Мерле Курвитс, решение объясняется стремлением улучшить условия для своих сотрудников и увеличить налоговые поступления в бюджет страны.

Ранее стало известно, что в российской логистике вырос дефицит водителей.