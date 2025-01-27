Россиянам рассказали, какие узлы автомобиля требуют прогрева зимой

В зимнее время необходимость в прогреве есть не только у двигателя автомобиля, но и у коробки передач, как механической, так и автоматической. Об этом «Российской газете» рассказал технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

«Сюда же добавим и элементы трансмиссии — передние и задний редукторы, в которых также есть жидкость, и она густеет на морозе. Поэтому всем этим элементам необходим прогрев», — сообщает эксперт.

По словам специалиста, достичь «рабочей» температуры можно только во время плавного движения автомобиля, и нет смысла в длительном прогреве машины на парковке. Также в плавном начале работы нуждаются все резинотехнические детали подвески, поэтому нельзя резко выворачивать колеса, выезжая с парковки после холодной ночи. Это сокращает срок службы ШРУСов, которые теряют эластичность при низких температурах.

Эксперт отмечает, что амортизаторы, сайлентблоки и элементы пневмо-гидравлической подвески также подвержены влиянию низких температур, поэтому нуждаются в прогреве. Чтобы избежать поломок, водителю следует начинать движение плавно, без резких ускорений и колебаний подвески.

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