Россиянам рассказали о минусах подержанного кроссовера Infiniti QX70

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал о минусах кроссовера Infiniti QX70.

«Свыше половины машин – с атмосферниками V6 3.5 (305 л. с.) и 3.7 (333 л. с.). Младший применяли до 2010 года. По конструкции и характеру они схожи. Цепь привода ГРМ ходит свыше 250 тысяч км, в целом моторы – до 400 тысяч км, хоть и алюминиевые», — сказал эксперт.

Главные минусы двигателей — высокий расход масла и некачественные прокладки масляных каналов. Масляное голодание приводит к задирам. Кроме того, все моторы нуждаются в регулировке клапанов. В механизме рулевой колонки быстро выходят из строя пластиковые шестерни. Приводные тросики дверных замков обрываются из-за отсутствия смазки. Также, у подержанных машин часто некорректно работают датчик уровня топлива и камера заднего вида.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с наддувными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

Лучше выбрать версию с атмосферным мотором G4NA 2.0 (150 л. с.) с механической или автоматической коробкой передач. Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тыс. километров.

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