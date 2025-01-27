Очередь к Крымскому мосту устранена

На Крымском мосту устранили очередь из автомобилей. Об этом сообщает оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к сооружению и подготовке к досмотру.

«06:00. С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет», — говорится в сообщении.

По состоянию на 00:00 мск в очереди к мосту со стороны Тамани находилось 455 автомобилей. К 4:00 мск колонна сократилась до 240 машин. При этом время ожидания составляло около часа.

25 января министр транспорта Республики Крым Александр Овдиенко сообщил, что на Крымском мосту в сторону полуострова действовал сплошной паспортный контроль. Он отметил, что в ближайших к сооружению муниципалитетах и приграничных районах республики, а также на территории Севастополя действовал высокий уровень террористической опасности.

Ранее суд отложил слушание по делу о теракте на Крымском мосту.