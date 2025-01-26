СК проверит сообщение о выталкивании пациента из машины скорой помощи в Кузбассе

В Кузбассе СК проверит сообщение о выталкивании пациента из авто скорой помощи

В Кемеровской области СК проверит сообщение о выталкивании пациента из автомобиля скорой помощи. Об этом сообщает СК по региону в своем Telegram-канале.

«В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных медиа выявлено сообщение о том, что в Центральном районе города Кемерово работники скорой медицинской помощи не оказали медицинскую помощь мужчине, применили в отношении него физическую силу», — говорится в сообщении.

Сообщается, что Следственный комитет организовал доследственную проверку. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Уточняется, что по результатам проверки будет дана правовая оценка и принято процессуальное решение.

До этого сообщалось, что в Кургане 21-летняя местная жительница врезалась в остановку с людьми.

Уточняется, что женщина врезалась в остановку на автомобиле Volkswagen Polo. В результате ДТП 49-летняя женщина, которая ожидала транспорт, получила травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее в Тобольске произошло ДТП с туалетом.