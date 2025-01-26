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В Тобольске произошло ДТП с туалетом

В Тобольске водитель протаранил общественный туалет
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Telegram-канал «Наш Город | Тюмень»

В Тюменской области в городе Тобольск водитель SsangYong протаранил общественный туалет. Об этом сообщает Telegram-канал «Наш город. Тюмень».

«Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня утром на улице Семена Ремезова. С места происшествия автовладелец скрылся», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в Тобольске такой случай не в первый раз. В сентябре 2024 года водитель BMW врезался в общественный туалет, расположенный рядом с Завальным кладбищем.

До этого сообщалось, что в Москве пассажир с ножом угрожал таксисту расправой во время поездки.

Видеорегистратор автомобиля запечатлел инцидент. На кадрах видно, как мужчина оскорбляет таксиста и берет его за горло. После этого злоумышленник начинает угрожать водителю расправой и просит его припарковаться. После остановки пассажир достает нож.

Уточняется, что москвич ехал в Раменское. Водитель такси собирается подать на пассажира заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что в Башкирии опрокинулся пассажирский автобус.

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