Курганчанка протаранила автобусную остановку с людьми

В Кургане 21-летняя местная жительница врезалась в остановку с людьми. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

«За рулем была 21-летняя местная жительница, сообщили в ГАИ. Девушка не справилась с управлением и наехала на людей. Как видно на кадрах, машина полностью снесла остановку, после чего та обрушилась», — говорится в сообщении.

Сообщается, что женщина врезалась в остановку на автомобиле Volkswagen Polo. В результате ДТП 49-летняя женщина, которая ожидала транспорт, получила травмы, несовместимые с жизнью.

Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

До этого сообщалось, что свердловчанин избил женщину на парковке.

Уточняется, что инцидент произошел в городе Верхняя Пышма. Мужчина догонял и пинал женщину. После произошедшего злоумышленника задержали и передали сотрудникам полиции его друзья. У пострадавшей женщины зафиксировали ссадины и синяки.

Ранее в Тобольске произошло ДТП с туалетом.