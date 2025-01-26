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На видео попал автомобиль Lada Priora, который разорвало в ДТП в Ростовской области

В Ростовской области в массовом ДТП разорвало автомобиль Lada Priora

В Ростовской области столкнулись Lada Priora, Kia Rio и пассажирский автобус. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Таганрог».

«Утром 26 января на трассе Ростов — СемикаракорскВолгодонск столкнулись три автомобиля, включая рейсовый автобус», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что автомобиль Lada Priora разорвало на части. На дороге лежат запчасти от машины. На место аварии прибыли службы спасения.

По данным Госавтоинспекции, водитель машины Lada Priora решил обогнать, но врезался в автомобиль Kia Rio, после чего Lada выехала на встречную полосу движения, где столкнулась с автобусом, в котором ехало 16 пассажиров.

Уточняется, что водитель и пассажир автомобиля Lada Priora получили травмы, несовместимые с жизнью. Семь пассажиров автобуса госпитализировали.

До этого сообщалось, что курганчанка протаранила автобусную остановку с людьми.

Ранее в Тобольске произошло ДТП с туалетом.

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