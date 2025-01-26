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Свердловчанин избил женщину на парковке и попал на видео

Mash: мужчина напал на жительницу Верхней Пышмы и жестоко избил

В Свердловской области мужчина избил женщину на парковке. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

«Примерно в четыре утра на Красных Партизан местные проснулись от истошного крика «Помогите!». Выглянули в окно: парень повалил свою девушку на землю и ударил ногами по лицу», — говорится в сообщении.

Уточняется, что инцидент произошел в городе Верхняя Пышма. Очевидцы запечатлели происходящее на камеру. На кадрах видно, как женщина убегает от мужчины и пытается скрыться за автомобилем, но злоумышленник ее догоняет, толкает на лед и начинает бить ногой по лицу. После этого мужчина оттаскивает женщину на тротуар. Пострадавшая пытается убежать, но злоумышленник догоняет ее и снова начинает пинать.

По словам очевидцев, после инцидента приехали друзья злоумышленника и поймали мужчину, после этого передали его сотрудникам правоохранительных органов. Уточняется, что у пострадавшей зафиксировали ссадины и синяки.

Ранее в Тобольске произошло ДТП с туалетом.

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