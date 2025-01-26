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В Башкирии опрокинулся пассажирский автобус

В Башкирии опрокинулся автобус с десятью пассажирами
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Госавтоинспекция Башкортостана

В Башкирии автобус с десятью пассажирами съехал в кювет и опрокинулся. Об этом сообщает Госавтоинспекция Башкортостана в своем Telegram-канале.

«В Краснокамском районе Башкирии зарегистрировано ДТП с участием пассажирского автобуса. По имеющейся информации, на 10 км автодороги Нефтекамск-Уфа, рейсовый автобус «ПАЗ», следуя по маршруту Нефтекамск-Карманово с десятью пассажирами в салоне, по неизвестной на данный момент причине съехал в кювет и опрокинулся», — говорится в сообщении.

Сообщается, что на место ДТП прибыли сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и экстренные службы. В настоящее время пассажиров автобуса осматривают медицинские работники. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

До этого сообщалось, что в Волгоградской области опрокинулся школьный автобус. ДТП произошло 23 января в Октябрьском районе на автодороге Волгоград-Котельниково-Сальск.

Ранее военная машина с танком врезалась в дом россиян.

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