Военная машина с танком врезалась в дом россиян и попала на видео

В Перми военная машина, которая перевозила танк, заехала на территорию жилого дома. Об этом сообщает издание 59.ru.
«Забор одного из жилых домов въехала военная машина с загруженным на ее платформу танком, накрытым чехлом. Он наклонился, но остался на платформе», — говорится в публикации.
Инцидент произошел на улице Гавайская. На месте работают экстренные службы. Информации о пострадавших нет. В полиции ситуацию комментировать отказались.
До этого в Новой Москве подожгли УАЗ «Патриот» с военными номерами.
«УАЗ «Патриот» с военными черно-белыми номерами стоял на парковке у дома в поселении Десеновское. В какой-то момент машина загорелась. Очевидцы увидели пожар и вызвали спасателей», — сообщал Telegram-канал Baza.
Ранее на юге Москвы поймали похитителя бензина из машин.