Военная машина с танком врезалась в дом россиян и попала на видео

На видео попала машина, которая вместе с танком врезалась в жилой дом в Перми

В Перми военная машина, которая перевозила танк, заехала на территорию жилого дома. Об этом сообщает издание 59.ru.

«Забор одного из жилых домов въехала военная машина с загруженным на ее платформу танком, накрытым чехлом. Он наклонился, но остался на платформе», — говорится в публикации.

Инцидент произошел на улице Гавайская. На месте работают экстренные службы. Информации о пострадавших нет. В полиции ситуацию комментировать отказались.

До этого в Новой Москве подожгли УАЗ «Патриот» с военными номерами.

«УАЗ «Патриот» с военными черно-белыми номерами стоял на парковке у дома в поселении Десеновское. В какой-то момент машина загорелась. Очевидцы увидели пожар и вызвали спасателей», — сообщал Telegram-канал Baza.

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